Trudeau bij herdenking vliegramp Iran: 'niet rusten tot er antwoorden zijn'

De Canadese premier Justin Trudeau wil gerechtigheid en verantwoording voor de slachtoffers van de vliegramp nabij Teheran. Bij een herdenkingsbijeenkomst voor een deel van de slachtoffers beloofde hij zich daarvoor in te zetten. "Ik wil alle families en alle Canadezen ervan verzekeren dat we niet zullen rusten tot er antwoorden zijn", zei hij.

Iran zei zaterdag dat het Oekraïense toestel met 176 mensen aan boord per ongeluk is neergehaald. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder de slachtoffers zijn zeker 57 Canadezen. "Alle Canadezen waren geschokt en woedend toen ze erachter kwamen dat het toestel was neergehaald door een Iraanse raket", zei een geëmotioneerde Trudeau.