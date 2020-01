Onrust in Harderwijk na harde knal in woning

Het is onrustig in de wijk Drielanden in Harderwijk. In een woning zou een explosie hebben plaatsgevonden. Tientallen buurtbewoners staan op straat en meerdere agenten zijn ter plekke. Eerder vandaag zou er een auto beklad zijn.

Na de knal zou de bewoner de buurtbewoners hebben gefilmd. De omstanders waren daar niet van gediend, waarna de onrust ontstond. Ook zou er een auto snel zijn weggereden.

Het is volgens de politie al langer onrustig rond het gezin dat in het huis woont. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een wraakactie tegen een veroordeelde pedofiel, maar bevestiging daarvan is er niet. Een politiewoordvoerder zegt alleen dat ze "alle mogelijkheden openhouden".

De politie is bezig met sporenonderzoek in de woning. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Ook de brandweer is uitgerukt.