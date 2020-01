Staartjes geroemd: 'Hij leerde kinderen niet alles te pikken van volwassenen'

Akyol is niet de enige die met bewondering spreekt over Staartjes. Veel mensen noemen zijn overlijden op sociale media het einde van een tijdperk. Ze spreken van het verlies van een jeugdheld. Staartjes was de bedenker van enkele baanbrekende kinderseries in de jaren 70 en 80, zoals de Stratenmakeropzeeshow en De film van Ome Willem. Ook speelde hij jarenlang de rol van meneer Aart in Sesamstraat.

"Zoals zovelen ben ik met hem opgegroeid", zegt ook premier Rutte op Twitter. Hij noemt Staartjes "een icoon uit onze jeugd", die altijd een markant persoon is gebleven.