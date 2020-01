Deze boeren verhuisden naar buitenland: 'Ben met een kwaaie kop weggegaan'

Bert van Lier (57) hakte een jaar geleden de knoop door en nam een bedrijf in Duitsland over. Hij heeft geen goed woord over voor de manier waarop er in Nederland met boeren wordt omgegaan. "Ik ben met een kwaaie kop weggegaan uit Nederland", zegt hij verbitterd. "Ik heb alles gedaan om mijn bedrijf in Nederland zo goed mogelijk te runnen, maar het werd me onmogelijk gemaakt."

Zo investeerde hij in extra grond en mestopslag, maar vanwege fosfaatreductie moest hij terug van 91 naar 75 koeien. "Dan haal je die investering er nooit meer uit. En toen moest de stikstofdiscussie nog komen."

Hij ging over de grens kijken en kwam uit in de Eifel in Duitsland. "In Nederland is de grond veel te duur om er voer op te maken voor je koeien. De melk brengt niet genoeg op om dat rendabel te maken", vertelt Van Lier. In Duitsland is de grond een stuk goedkoper. Hij ging van 62 hectare in Nederland naar 135 hectare in Duitsland. En ook het klimaat bevalt Van Lier beter. "Het koelt hier 's avonds in de zomer sneller af, wat zorgt voor minder hittestress bij de koeien."