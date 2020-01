Militaire basis Irak bestookt door raketten, vier gewonden

Een militaire basis ten noorden van Bagdad is bestookt door meerdere raketten. Het gaat om de luchtmachtbasis in Balad, die ook door Amerikaanse troepen wordt gebruikt. Het is niet duidelijk of er op dit moment nog Amerikanen verblijven.

Er zouden vier Irakese militairen gewond zijn geraakt, onder wie een of meerdere legerofficieren. Het is niet bekend wie de raketten hebben afgevuurd. Volgens Sky News Arabia gaat het om Katjoesja-raketten, die in de Sovjet-Unie werden geproduceerd.

Na de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani hebben er meerdere Iraanse vergeldingsacties in Irak plaatsgevonden. Afgelopen woensdag werden twee bases met raketten bestookt. Ook in de zwaarbeveiligde Groene Zone in Bagdad zijn afgelopen week raketten ingeslagen. Het is onbekend wie daarachter zat.

Na afloop van de aanvallen op militaire bases zei een commandant van de Revolutionaire Garde dat de aanvallen nog maar het begin van een serie wraakacties zijn. Vandaag herhaalde Hassan Nasrallah, leider van de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging, die boodschap. Het uiteindelijk doel is de terugtrekking van alle Amerikanen uit de regio, zei hij in een tv-speech.