Evacuatie duizenden Filipijnen om actieve vulkaan, 'uitbarsting nabij'

Duizenden Filipijnen die rond een actieve vulkaan in de buurt van hoofdstad Manilla wonen, moeten vluchten. Volgens lokale autoriteiten kan de berg binnen enkele uren of dagen uitbarsten.

De vulkaan Taal spuwde vandaag as, stenen en stoom. Ook waren trillingen te voelen. Daarop verhoogden autoriteiten het waarschuwingsniveau naar niveau 4. Het hoogste niveau 5 betekent een naderende uitbarsting. Er raakte niemand gewond.

Lokale overheden adviseerden 8000 bewoners van het eiland waarop Taal ligt, te vluchten. Zo'n 6000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd.

Maskers

De kleine vulkaan ligt zo'n zestig kilometer ten zuiden van Manilla. Vluchten van en naar de hoofdstad zijn tijdelijk geannuleerd vanwege as op de landingsbaan. Bewoners en toeristen wordt geadviseerd een masker te dragen tegen asdeeltjes.

De berg is populair onder toeristen vanwege de ligging aan een meer. Het is de tweede meest actieve vulkaan van het land. Begin vorig jaar werden duizenden mensen in de Filipijnen geëvacueerd toen vulkaan Mayon uitbarstte.