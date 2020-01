Voetbalelftal uit hotel in Breda gezet 'na nacht vol vernielingen'

De politie heeft vanochtend in Breda een compleet voetbalteam uit een hotel gezet. De groep van 27 man had volgens het hotel de hele nacht voor overlast gezorgd en vernielingen aangericht.

Beveiligers verzochten de voetballers eerst zelf om te vertrekken, maar daar werd niet naar geluisterd. Een aantal spelers ging vervolgens naar de hotelkamers om daar verder te feesten. Het hotel schakelde vanochtend rond 05.30 uur de politie in om de groep naar buiten te begeleiden, meldt Omroep Brabant.

De politie heeft de identiteit van alle spelers gecontroleerd. "We hebben ook iedereen laten blazen en alleen de mensen die nog nuchter waren mochten zelf met de auto naar huis", zegt woordvoerder. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Camerabeelden

"We hebben de namen genoteerd en later zullen we met het hotel de camerabeelden bekijken om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de vernielingen", aldus de politie. Het hotel doet aangifte en neemt de schade op. Om welk voetbalteam het gaat, is niet bekendgemaakt.

Novotel Breda laat weten geen commentaar te geven op de gebeurtenissen.