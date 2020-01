Politie Zaandam schiet bij arrestatie van carjacker met doorgeladen wapen

De politie heeft in Zaandam een 30-jarige man aangehouden, die kort daarvoor met een doorgeladen wapen een drankbezorger van zijn auto had beroofd. In zijn vlucht reed de carjacker twee keer in op een politieauto.

De bezorger (31) uit Amsterdam werd vanochtend vroeg in de wijk Poelenburg aangesproken door de dader en kreeg direct het vuurwapen op zijn hoofd gericht. Het wapen werd doorgeladen. De verdachte stal vervolgens de auto van de bezorger.

Schoten

In de omgeving van het incident vond de politie de gestolen auto met daarin de verdachte. Hij probeerde te vluchten en reed daarbij tot twee keer toe in op een politieauto. Een agent moest snel opzij stappen om een aanrijding te voorkomen. De politie schoot vervolgens een keer op de auto.

De dader uit Zaanstad is aangehouden. Het vuurwapen vonden agenten in de auto. Niemand raakte gewond bij het incident. De politie stelt een onderzoek in naar de beroving.