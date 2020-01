Stadscentrum Dortmund ontruimd om mogelijke bommen Tweede Wereldoorlog

In de Duitse stad Dortmund is vanochtend een grootscheepse evacuatie in gang gezet. Zo'n 14.000 inwoners in het centrum moeten hun huis uit, omdat er later vandaag wordt gegraven naar vier mogelijke bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de gemeente zijn er vier plaatsen waarvan vermoed wordt dat daar niet-ontplofte bommen liggen die door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedropt. De vermoedens zijn gebaseerd op "afwijkingen" die tijdens bouwprojecten zijn ontdekt. "Alleen opgraven kan het bestaan van de bommen bevestigen'', aldus de gemeente.

Als de bommen er daadwerkelijk liggen, moeten ze onschadelijk worden gemaakt. Hoelang dat gaat duren is niet duidelijk. Onder andere bejaardentehuizen, ziekenhuizen en het centraal station zijn ontruimd. In de middag is er daarom geen treinverkeer mogelijk. Bewoners binnen een straal van 500 meter van de verdachte plekken moesten om 08.00 uur hun huizen hebben verlaten.

Inbrekers

In de straten rond de plaatsen zijn containerwanden neergezet. Bewoners uitten vooraf hun angst voor inbrekers. Toen een bom in 2013 ontmanteld werd moesten 20.000 mensen hun huis uit. Dieven verstopten zich toen tijdens de evacuatie en sloegen hun slag toen alle bewoners weg waren. De politie is nu voorbereid, op straat wordt gepatrouilleerd en drones en een helikopter kijken vanuit de lucht mee.

In 2017 werden 65.000 mensen geëvacueerd voor de grootste ontruiming in Duitsland sinds 1945, toen in Frankfurt een enorme Britse bom van 1,4 ton werd ontdekt.