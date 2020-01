Dode en vijf gewonden bij ongeluk op A1 bij Duitse grens

Op de A1 bij Hengelo is een ongeluk gebeurd waarbij een dode en vijf gewonden zijn gevallen. De snelweg is tussen de A35 en afslag Borne/Hengelo in beide richtingen afgesloten.

Er zijn meerdere auto's bij het ongeluk betrokken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Ook is onbekend wat de oorzaak is van het ongeluk.

Volgens RTV Oost gebeurde het ongeluk in de richting van de Duitse grens bij knooppunt Buren. Het zou gaan om een botsing tussen twee auto's, waarvan er een ondersteboven tot stilstand kwam.

De ANWB adviseert weggebruikers omleidingsroute U40 te volgen.