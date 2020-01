Duizenden Thai de straat op in 'mars tegen dictatuur'

In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor meer democratie. Ze liepen een zogenoemde 'mars tegen de dictatuur', riepen leuzen tegen het leger en staken drie vingers op, verwijzend naar de films The Hunger Games waarin mensen worden onderdrukt.

Het is een van de grootste demonstraties in jaren tegen de regering in Thailand. In het Aziatische land kwam oud-generaal Prayut Chan-o-cha in 2014 via een staatsgreep aan de macht. Hij werd vorig jaar bij verkiezingen gekozen tot premier, maar critici zeggen dat die verkiezingen oneerlijk en chaotisch waren verlopen.

Er was ook een tweede demonstratie in Bangkok, van mensen die juist voor de regering betoogden. Volgens de organisatoren kwamen daar net zoveel mensen op af.