Malta heeft nieuwe premier na politieke crisis

Robert Abela is door de regerende Malta Labour Party verkozen tot nieuwe partijleider, en daarmee de premier van Malta. Hij vervangt premier Muscat, die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Muscat lag onder vuur in de nasleep van de geruchtmakende moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017.

Galizia kwam om het leven door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige onderzoeksjournaliste schreef veel over corruptiezaken op Malta, waarbij ze vaak naar politici wees, onder anderen naar premier Muscat. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de opdrachtgevers banden hadden in regeringskringen.

De nieuwe premier Abela is de zoon van oud-president George Abela. Voor zijn politieke carrière was hij advocaat en hij zit pas sinds 2017 in het Maltese parlement. In de race om het leiderschap werd hij in eerste instantie niet als een van de kanshebbers gezien. Later vandaag zal hij zijn eerste toespraak geven.