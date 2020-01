Australische premier laat brandbestrijding onderzoeken

De Australische premier Morrison heeft een onderzoek aangekondigd naar de manier waarop het land omgaat met de hevige bosbranden.

De branden op het eiland woeden nu al bijna drie maanden, hebben 28 mensenlevens gekost en miljoenen dieren zijn erdoor omgekomen. De premier kreeg de afgelopen tijd veel kritiek, omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd. Ook waren veel Australiërs boos dat hij lang volhield dat er geen verband was tussen de hevigheid van de branden en de klimaatverandering.

Onderzoekscommissie

De premier zegt nu dat hij een voorstel gaat indienen om een onderzoekscommissie op te richten die de overheidsreactie op de branden zal toetsen. "Een nationaal onderzoek is duidelijk noodzakelijk", zei Morrison in een interview met de nieuwszender ABC. Ook zei hij dat hij gaat bekijken hoe Australië zijn CO2-uitstoot kan verminderen.

Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in het zuidoosten van Australië voor meer bosbranden. Dit weekend kan de brandweer in de zwaar getroffen deelstaat New South Wales nog even op adem komen, nu er wat koelere temperaturen zijn, maar de verwachting is dat er vanaf dinsdag weer warm en droog weer komt, wat het vuur waarschijnlijk zal doen aanwakkeren.