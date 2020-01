Wapenstilstand Libië onzeker, Merkel haalt partijen naar Berlijn

In Libië moet volgens een Turks-Russisch voorstel vanaf morgen een wapenstilstand van kracht worden, maar de kans dat partijen zich eraan houden lijkt klein. Premier Fayez al-Sarraj, van de regering in Tripoli, heeft als voorwaarde gesteld dat de troepen van generaal Haftar zich terugtrekken.

Een woordvoerder van Haftar wees dat eerder af; hij zei dat hun bataljons doorgaan met de strijd tegen "terroristische groeperingen" in Tripoli. Vanavond klonk vanuit kamp-Haftar dat het al dan niet slagen van een wapenstilstand afhankelijk is van in hoeverre Sarraj zich eraan houdt.

Haftar vertegenwoordigt de regering in het oosten van het land. Hij begon in april een offensief om de hoofdstad in te nemen. De afgelopen maanden is er zwaar gevochten, maar geen van de partijen heeft in Tripoli een doorbraak kunnen afdwingen.

Wie is wie in het conflict, en waar gaat de strijd over? Een korte uitleg: