Noord-Iers parlement voor het eerst in drie jaar weer bijeen

In Noord-Ierland is het parlement voor het eerst in drie jaar weer bijeengekomen nadat er een regering van nationale eenheid is geïnstalleerd. Het kabinet staat onder leiding van Arlene Foster, de leider van de grootste partij Democratic Unionist Party (DUP). Vicepremier is Michelle O'Neill van Sinn Féin, de een na grootste partij. Uitdrukkelijk is afgesproken dat beiden een even belangrijke rol spelen.

Sinn Féin trok zich in januari 2017 terug uit de regering omdat het zich niet gelijkwaardig behandeld voelde door de pro-Britse unionisten. Sindsdien zijn er bij herhaling pogingen geweest om de patstelling te doorbreken, maar die mislukten allemaal. Beide partijen, die in veel opzichten lijnrecht tegenover elkaar staan, gaven elkaar over en weer de schuld daarvan.

Deze week werd er onder bemiddeling van Groot-Brittannië en Ierland een akkoord gesloten waardoor een doorstart mogelijk werd. Als er geen deal was gesloten, waren er wat de Britten betreft nieuwe verkiezingen gehouden in Noord-Ierland.

Belangrijke stem

Afgesproken is nu onder meer om het zowel het gebruik van het Iers als het Ulster Scotch, dat in delen van Noord-Ierland wordt gesproken, te stimuleren. Dat heeft voor beide partijen een belangrijke symbolische betekenis.

Ook wordt er opnieuw gekeken naar bepaalde afspraken uit het Goede Vrijdagakkoord uit 1998, dat een einde maakte aan drie decennia van bloedige strijd tussen protestanten en katholieken.

Onder de brexitdeal heeft het Noord-Ierse parlement aan gewicht gewonnen: het krijgt een belangrijke stem in het bepalen of Noord-Ierland in de praktijk aangesloten blijft bij de Europese douaneregels. Het parlement in Belfast zal daar om de vier jaar over besluiten, is afgesproken.