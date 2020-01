Ineens bekende Iran schuld voor de vliegramp, vanwaar die draai?

Een passagiersvliegtuig dat uit de lucht wordt geschoten en een regering die de verantwoordelijkheid daarvoor in alle toonaarden ontkent. Even leek de vliegramp in Iran bijna identiek aan die met vlucht MH17, het toestel van Malaysia Airlines dat in 2014 werd neergehaald boven Oekraïne. Tot Iran vandaag toch schuld bekende. Vanwaar die draai?

"Het is goed dat Iran zijn fouten toegeeft", zegt Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17. De bekentenis zal de nabestaanden van de 176 passagiers in Iran, Oekraïne, Canada, Zweden, Afghanistan, Duitsland en Groot-Brittannië volgens Ploeg veel frustratie besparen.

De vliegramp in Iran was voor MH17-nabestaanden een pijnlijke herinnering aan hoe zij in de zomer van 2014 hun dierbaren verloren, zegt Ploeg. "Het begon met de beelden van het vliegtuigwrak en de body bags. Dat bracht veel nabestaanden terug naar de eerste momenten na het neerhalen van de MH17. Je krijgt daar de rillingen van over de rug."

'Iran kon niet anders'

Groot verschil tussen de ramp met vlucht MH17 en de Iraanse vliegramp is dat het laatste vliegtuig boven eigen grondgebied werd neergehaald. En waar het in het geval van MH17 lang heeft geduurd voordat er harde, ondubbelzinnige bewijzen op tafel lagen, sloot het net zich voor Iran al vrij snel.