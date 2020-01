Taghi's advocaat dient klacht in tegen advocaat Nabil B. voor laster

Ridouan Taghi's advocaat Inez Weski dient bij de deken van de Orde van Advocaten Amsterdam een klacht in tegen de advocaat van kroongetuige Nabil B. Volgens haar heeft die anonieme advocaat zich schuldig gemaakt aan laster.

In een interview met De Telegraaf zei B.'s advocaat vanochtend dat zijn cliënt had gezegd: "Weski zet mijn advocaten voor een vuurpeloton".

Die uitspraak sloeg op eerdere berichten, waarin stond dat Weski wilde dat de advocaten hun anonimiteit opgaven. Ze zegt hun namen niet te hoeven weten. Wel wil ze erbij zijn als B. wordt ondervraagd in aanwezigheid van zijn advocaten, die wat haar betreft "eventueel gegrimeerd en onherkenbaar" kunnen zijn.

Weski's cliënt Ridouan Taghi staat in het Marengo-proces terecht voor betrokkenheid bij en voorbereiden van vier moorden en acht opdrachten daartoe. De vorige advocaat van kroongetuige B., Derk Wiersum, werd in september vermoord. Uit veiligheidsoverwegingen blijven B.'s twee nieuwe advocaten anoniem.

'Opruiing en laster'

Volgens de kroongetuige werd Wiersum mede vermoord "vanwege krantenartikelen waarin advocaten van verdachten in het Marengo-proces suggereerden dat Wiersum samen met de kroongetuige verklaringen in elkaar had gepuzzeld om mensen veroordeeld te krijgen", aldus zijn advocaat in De Telegraaf.

Weski noemt dit "pure en onverklaarbare opruiing en laster, als zouden advocaten in het onderzoek Marengo medeverantwoordelijk zijn voor de dood van mr. Wiersum". Daarom vindt Weski dat ze niet anders kan dan een klacht indienen bij de Orde.

'Mede-puzzelaars'

Ook licht ze het "gepuzzel" toe: volgens haar gebruikte B. dat woord in verklaringen. "Namelijk, dat hij samen met de politie en soms met zijn toenmalige raadslieden "puzzelt" over wat PGP-berichten (versleutelde sms-berichten, red.) dan betekenden, wie daarmee zou worden bedoeld en wie bijvoorbeeld op een foto afgebeeld zou kunnen zijn."

Om die reden wil Weski erbij zijn als B. door de rechter-commissaris wordt ondervraagd. Ze wil weten "wat nu zijn werkelijke bronnen en wetenschap waren. Zijn eigen wetenschap of die van zijn 'mede-puzzelaars'".