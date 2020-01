Rat veroorzaakt stroomstoring in Zeewolde en wijde omgeving

Een rat heeft vanochtend een grote stroomstoring veroorzaakt in een deel van Flevoland. Het dier werd door monteurs dood aangetroffen bij een kapotte schakelaar in een elektriciteitsverdeelstation in Zeewolde.

"Ik doe al heel wat jaren dit werk. Maar dit ben ik echt niet vaak tegengekomen", aldus een woordvoerder van netbeheerder Liander bij Omroep Flevoland. "Dit is best bijzonder."

De storing vanochtend begon om 8.15 uur in Zeewolde en breidde zich snel uit naar delen van Almere en Lelystad. Daardoor kwamen zo'n tienduizend huishoudens zonder stroom te zitten. Winkels in Zeewolde bleven noodgedwongen een paar uur dicht. Veel mobiele telefoons in het gebied konden geen verbinding maken. Rond 10.45 uur was de stroomvoorziening hersteld.

Ertussendoor geglipt

Hoe de rat het verdeelstation binnen heeft kunnen komen, is niet bekend. De woordvoerder: "We doen er alles aan om het voor die beesten lastig te maken, maar hij is er toch tussendoor geglipt."