Drukte in Bergen op Zoom bij afscheid slachtoffers auto-ongeluk

In de El Feth Moskee in Bergen op Zoom hebben vele honderden mensen de twee mannen herdacht die gisternacht zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in België.

"Deze drukte hebben ze hier in de moskee nog nooit meegemaakt. Van ver buiten Bergen op Zoom komen moslims om de hechte gemeenschap een hart onder de riem te steken", meldt verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant.

Over de toedracht van het auto-ongeluk op de snelweg A12 bij Zandvliet, niet ver van Antwerpen, bestaat nog veel onduidelijkheid. Een vrachtwagenchauffeur was de eerste die gisterochtend rond 08.30 uur alarm sloeg.

Hij zag de totaal vernielde auto achter een pilaar liggen. Het vermoeden bestaat dat het ongeluk uren daarvoor is gebeurd. Justitie in België denkt dat de twee al om 20.30 uur donderdagavond van de weg zijn geraakt.

Rustige jongemannen

De slachtoffers zijn Nouredinne Ait Oufkir (19) en Ilyasse El Allaoui (21). "Het trieste nieuws is hard aangekomen bij de moskee, zeker omdat het jongere moskeebezoekers zijn. Het zijn rustige jongemannen die trouw naar de moskee kwamen", aldus Najib el Allouchi, bestuurslid van de El Feth Moskee.

De twee mannen worden vanmiddag nog begraven.