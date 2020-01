Tienduizenden Schotten lopen mee in onafhankelijkheidsmars

Het was de eerste onafhankelijkheidsmars van nog zeker acht geplande demonstraties dit jaar. Volgens de organisatie is 2020 een cruciaal jaar voor de Schotse onafhankelijkheidsbeweging.

Nieuw referendum?

Bij de Britse parlementsverkiezingen vorige maand sleepten de Schotse nationalisten 48 van de 59 Schotse zetels in de wacht. De leider van de Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, riep daarop op tot een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.

In 2014 stemde 55 procent van de Schotten in een volksraadpleging nog tegen onafhankelijkheid, maar sinds die tijd is er veel veranderd. De brexit was bijvoorbeeld toen nog niet aan de orde. 62 procent van de Schotten stemde in het brexit-referendum voor blijven in de EU.

Of het ook werkelijk komt tot een nieuwe volksraadpleging komt, is nog maar de vraag. De Britse regering heeft eerder al aangegeven er niets in te zien en Sturgeon heeft gezegd dat ze zeker geen onofficieel referendum wil houden, zoals de Catalanen in 2017 deden.