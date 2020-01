Politie vindt wapenarsenaal bij jongen (17) in Vlissingen

In het huis van een 17-jarige jongen uit Vlissingen heeft de politie een wapenarsenaal aangetroffen, variërend van dolken, andere steekwapens en een taser tot nep-pistolen en nep-uzi's.

De politie kwam de wapens toevallig op het spoor nadat de jongen op zijn scooter betrokken was geraakt bij een verkeersongeluk, meldt Omroep Zeeland.

Het ongeluk was rond 17.00 uur gistermiddag op het fietspad tussen Vlissingen en Middelburg. De snorscooter botste op een hardloper. De 17-jarige bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis, de hardloper werd behandeld bij een huisartsenpost.

Harddrugs en een dolk

Op de plaats van de aanrijding vonden agenten verschillende plastic zakjes met harddrugs. In de scooter zelf werden harddrugs en een dolk aangetroffen.

Na die vondst deed de politie huiszoeking bij de 17-jarige. In zijn kamer werden vijf nep-vuurwapens gevonden. Verder troffen agenten een taser aan in de vorm van een zaklamp, twee verboden messen, een kleine hoeveelheid hennep en illegaal vuurwerk.

Bij een speekseltest in het ziekenhuis bleek dat de jongen onder invloed was van drugs. Hij is nog niet verhoord. De politie kondigt aan dat later te zullen doen. Dan wordt ook duidelijk wat de jongen ten laste wordt gelegd.