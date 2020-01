Oud, maar niet versleten: Japanse voetballer Miura (52) gaat nog jaar door

Oudste doelpuntenmaker ooit

Drie jaar geleden vestigde 'King Kazu', zoals zijn bijnaam luidt, zich definitief in de geschiedenisboeken. Op 7 maart 2017 werd hij de oudste profvoetballer ooit en verbrak daarmee het record van de Engelse legende Sir Stanley Matthews. Vijf dagen later scherpte hij zijn record als oudste doelpuntenmaker in het profvoetbal aan. Hij was toen 50 jaar en zeven dagen oud.

Het was ook gelijk zijn laatste doelpunt voor Yokohoma FC, dat uitkomt op het tweede niveau in Japan. Miura speelde de afgelopen jaren steeds minder wedstrijden. Vorig seizoen werd hij zelfs regelmatig buiten de selectie gelaten en kwam hij nog maar drie competitiewedstrijden in actie. In totaal speelde de spits tot nu toe 664 wedstrijden als profvoetballer, waarin hij 187 doelpunten maakte.

Kazuyoshi Miura is de oudste actieve profvoetballer met een contract, toch zal hij voorlopig niet als oudste profvoetballer ooit de recordboeken in gaan. De Iraëlier Isaak Hayik keepte op 5 april 2019 op 74-jarige leeftijd nog een competitiewedstrijd voor FC Ironi Or Yehuda (tegen Tzeirey Taibe op het vierde niveau in Israël) om in The Guinness Book of Records te komen.