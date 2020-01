Haarlemse vrouw opgepakt voor schoppen kind op fiets

Een vrouw van 24 uit Haarlem is opgepakt voor het trappen van een jongen van 10. Afgelopen donderdag fietste het slachtoffer met een vriendje op de Acaciastraat toen een vrouw, volgens de politie "vanuit het niets", tussen hen in kwam rijden. Plotseling gaf ze de jongen een trap, waardoor die op de grond viel. Daarna schopte ze hem een paar keer tegen zijn hoofd en ging ervandoor.

Het vriendje hielp de jongen overeind en ze fietsten samen naar huis. Daar werd de politie gebeld. De jongen is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een nacht moest blijven.

Buurtbewoners zijn geschrokken van het incident. "Het is een rustige buurt hier, we wonen hier al dertig jaar en zulk soort dingen hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt", zegt een buurman tegen NH Nieuws.

De vrouw is gisteravond thuis aangehouden.