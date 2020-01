Anonieme advocaat Nabil B.: 'Offer brengen om rechtsstaat te verdedigen'

Een van de nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. heeft een interview gegeven aan De Telegraaf. De advocaat zegt daarin dat hij of zij er rekening mee houdt de rest van het leven beveiliging nodig te hebben.

"Ik realiseerde me direct dat dit grote consequenties heeft voor mijn persoonlijke en zakelijke leven", zegt de advocaat. "Maar ik ergerde me al langer aan al die mensen die op tv hun mond vol hebben van de rechtsstaat, maar zich volkomen afzijdig houden als die moet worden verdedigd."

Vorige week werd bekend dat B. twee nieuwe advocaten heeft, die uit veiligheidsoverwegingen volstrekt anoniem blijven. Ook de Telegraaf-journalisten vermelden niets waaruit de identiteit van de advocaat kan worden afgeleid, zelfs niet of ze met een man of een vrouw hebben gesproken.

Moord op Derk Wiersum

De anonimiteit van de advocaten is het gevolg van de moord op Derk Wiersum, die kroongetuige B. eerder bijstond. Wiersum werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De tweede advocaat van B. trok zich vorige maand terug.

De nieuwe advocaat zegt het een eer te vinden in de plaats van Wiersum verder te gaan en vindt daarin toch medestanders. "Het heeft me aangenaam getroffen dat in deze zaak meer mensen bereid zijn offers te brengen om de rechtsstaat te verdedigen. Het gaf me het gevoel van een Gerrit van der Veen-groep, ofwel een verzetsgroep die het vertikt zich te onderwerpen aan boosaardigheid en geweld."