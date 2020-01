Sultan Qaboos van Oman (79) overleden, opvolger onduidelijk

Sultan Qaboos van Oman is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij zat bijna vijftig jaar op de troon in de islamitische oliestaat en was daarmee de langstzittende heerser van de Arabische wereld.

Qaboos liet zich vorige maand nog in het ziekenhuis in de Belgische stad Leuven behandelen, naar verluidt aan kanker. Zijn komst leidde tot protesten in de stad, omdat hij wekenlang een hotel en restaurant had afgehuurd en verschillende auto's op de Grote Markt parkeerde, terwijl dat niet mag.

Prinses Beatrix was een persoonlijke vriend van Qaboos en bezocht hem verschillende malen in de hoofdstad Masqat.

Staatsgreep

Qaboos kwam in 1970 aan de macht, nadat hij met hulp van Britse militairen het regime van zijn vader omver had geworpen. Hij vond dat zijn vader het land verwaarloosde. Oman stelde toentertijd niet veel voor, met ongeveer 10 kilometer aan verharde wegen en in totaal drie scholen.

Onder zijn leiding moderniseerde Oman, groeide de welvaart en kregen vrouwen meer rechten. Ook liet hij 2000 moskeeën bouwen.