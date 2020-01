Homorechten heet hangijzer tijdens verkiezingen Taiwan

Steun vond ze bij haar moeder, die in gesprek ging met de school over het verplichte schooluniform, een rok. Tranen waren er desalniettemin toen haar dochter uit de kast kwam. "Ik vroeg me af of ik in de opvoeding misschien iets verkeerd had gedaan."

'Mama' Chen, nu 58 jaar, is blij dat haar dochter geluk gevonden heeft in de liefde. Maar ze merkt dat sommige van haar leeftijdsgenoten, op zijn zachtst gezegd, moeite hebben te wennen aan het homohuwelijk. "Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin homoseksualiteit niet oké was, iets smerigs", zegt ze. "Als ik het nu heb over de vrouw van mijn dochter corrigeren mensen me soms: je hebt het mis, je bedoelt vast de vrouw van je zoon."

Homohuwelijk verdeelt Taiwan

In 2017 stelde het Hooggerechtshof dat de beperking op huwelijken tussen koppels van hetzelfde geslacht 'ongrondwettelijk' was. Het hof gaf de regering twee jaar om met een oplossing te komen. Veelal oudere Taiwanezen spraken zich tijdens een referendum in 2018 massaal uit tegen het homohuwelijk, een uitslag die Tsai uiteindelijk naast zich neerlegde. Nog altijd verdeelt het thema Taiwan tot op het bot.

"Ik kan het accepteren, maar ik steun het niet", zegt een vrouw van middelbare leeftijd in Ximending, een van Taipei's drukke winkeldistricten waar een zebrapad is omgetoverd in een regenboogvlag. Een oudere man valt haar bij: "Gay is oké. Maar het thema wordt gebruikt om stemmen te winnen", meent hij.

Het homohuwelijk is, naast de relatie met het Chinese vasteland, een heet hangijzer geworden in de huidige verkiezingscampagne. Een campagne waarin vuil spel niet gemeden wordt.