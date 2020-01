Journaliste wint rechtszaak van BBC over gelijke betaling

Ahmed zei na afloop van de zaak dat ze blij was met het vonnis. "Geen enkele vrouw wil op deze manier in het verzet komen tegen haar werkgever. Ik vind het leuk om voor de BBC te werken, en ik ben blij dat het is opgelost", aldus de journalist.

Eerdere kritiek

Het is niet de eerste keer dat de BBC een tik op de vingers krijgt vanwege loondiscriminatie. In 2017 moest het gedwongen inzage geven in zijn topsalarissen. Uit de toen gepubliceerde lijst bleek dat van de 96 best verdienende werknemers bij de omroep maar een derde vrouw was. De top zeven van bestbetaalde functies werden allemaal vervuld door mannen.

Die lijst kwam de omroep op kritiek van toenmalig premier Theresa May te staan. Ook een aantal bekende vrouwelijke BBC-presentatoren waren kritisch. De journalisten schreven in een open brief aan de directeur van de BBC: "Je hebt gezegd dat je de loonkloof uiterlijk 2020 opgelost wil hebben, maar we weten al jaren dat deze ongelijkheid er is. Er moet nu iets aan worden gedaan."

Ook Ahmed kreeg bijval. Honderd vrouwen werkzaam bij de BBC hadden zich bij de rechtszaak van Ahmed aangesloten, schreven Britse media in november.

Trots

Ook kreeg ze steun van een oud-werknemer van de omroep. In 2018 nam Carrie Gracie ontslag als China-correspondent. Gracie verweet de omroep een "onwettige" manier van betalen. Naar aanleiding van haar aantijgingen van loonongelijkheid bij de BBC begon een commissie voor gelijke rechten in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek.

Vrijdag feliciteerde Gracie Ahmed via Twitter: "Ik had niet trotser op je kunnen zijn. Ik hoop dat je overwinning vrouwen wereldwijd de moed geeft om op te komen voor wat hun werk waard is."