National Alliance wint verkiezingen Sint-Maarten

De verkiezingen op Sint-Maarten zijn gewonnen door de National Alliance van interim-premier Sylveria Jacobs. Met ruim 35 procent van de stemmen behaalt de partij zes van de vijftien zetels in het parlement. De National Alliance, waar ook oud-premier William Marlin deel van uit maakt, mag de formatie nu beginnen.

De kans dat Jacobs opnieuw premier wordt is groot, maar zij bleek gisteren na het tellen van de stemmen niet de grootste stemmentrekker te zijn geweest. Dat voorrecht had de nummer vijf op de kandidatenlijst, Egbert Jurendy Doran. Hij was minister van Justitie in het kabinet van Sylveria en zou het premierschap kunnen opeisen.

De opkomst van slechts 59 procent is een historisch laagterecord op het eiland. Volgens politiek-analist Edwin Gumbs zijn het vooral de kiezers van de gevestigde partijen met hun oude garde die thuis zijn gebleven.

Jonge mensen de wijk in

"Die kiezers die gisteren wel de moeite namen om te stemmen hebben met hun stem op de jeugdige Doran en op nieuwkomer PFP een duidelijk signaal gegeven. De oude politiek, verantwoordelijk voor negen regeringen in tien jaar tijd moet een stap opzij zetten voor de jeugd."

De PFP kwam met een lijst van acht jonge kandidaten vanuit het niets op twee zetels. "Dat is nog nooit gebeurd op Sint-Maarten", aldus Gumbs. "Ze hebben ook handig campagne gevoerd. Traditiegetrouw zijn de verkiezingsborden langs de kant van de weg niet aan te slepen en kun je geen radiozender beluisteren zonder een politicus te horen, maar de jonge mensen van de PFP hielden Meet&Greet-bijeenkomsten in de wijk. Dat doet niemand."

Coalitie met United Peoples Party?

Om te kunnen regeren heeft Sylvaria Jacobs nog twee zetels nodig. Die zijn te halen bij de partij van oud-politicus Theo Heyliger, de United Peoples Party. Zelf mocht hij niet meedoen vanwege een veroordeling, maar schoof zijn vrouw Grisha naar voren. Als nummer vier van de partij streefde ook zij haar lijsttrekker voorbij met meer stemmen.

"De kans op een coalitie tussen de twee partijen is niet groot", zegt Gumbs. "De partijen liggen elkaar niet, historisch gezien, maar de jongeren in beide partijen kunnen daar anders tegen aankijken."

Volgens Gumbs heeft partijleider Sylvaria Jacobs een voorkeur voor samenwerking met de PFP. "Hoewel haar kabinet dan de kleinste minderheid heeft van acht van de vijftien zetels, wordt zo'n kabinet stabieler geacht. En dat is wel wat Sint-Maarten nu nodig heeft."