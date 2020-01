Een raket uit een Tor-M1? Ook Bellingcat zoekt antwoorden bij vliegramp Iran

Een groep van vijf Bellingcat-onderzoekers heeft de video grondig geanalyseerd. Door het matchen van gebouwen in de video met satellietbeelden, het controleren van lichtval, en het gebruik van de stelling van Pythagoras werd bepaald waar de filmer stond en hoe ver dat van de explosie af was.

De online vluchtgegevens van de Boeing 737-800, die in Teheran opsteeg en op weg was naar Oekraïne, kwamen volgens de onderzoekers ook overeen. "Het tijdstip van filmen konden we niet verifiëren, want er is 's nachts geen schaduw", zegt Van Huis in podcast De Dag. "Maar het is wel duidelijk dat de video daar is opgenomen."

Bewijs stapelt op

Het originele filmpje heeft Bellingcat niet in handen. In theorie is het mogelijk dat de video later digitaal bewerkt is, maar dat is volgens de Nederlander zeer onwaarschijnlijk. Het bewijs stapelt zich volgens hem eerder op in de richting dat het toestel is neergehaald met een of twee raketten. "Als je alle bronnen en berichtgeving naast elkaar legt, dan lijkt dat te kloppen."

"Ik denk dat er nog wel meer bewijs zal komen", vervolgt de onderzoeker. "We zijn nu online op zoek naar getuigen." Alle bruikbare informatie speelt het onderzoekscollectief door aan het Oekraïense onderzoeksteam.