Oud-presentatrice TMF doet aangifte van mishandeling na opmerking vuurwerk

Isabelle Brinkman, oud-veejay van de opgeheven muziekzender TMF, heeft naar eigen zeggen aangifte gedaan van mishandeling. Ze schrijft op Facebook dat zij woensdag "op haar oog is gestompt" en op de grond is gewerkt door een moeder. Het zoontje van de belaagster "schopte mee".

Brinkman, die volgens het AD naar het ziekenhuis moest vanwege haar verwondingen, had de jongen woensdag aangesproken bij het uitgaan van de basisschool omdat hij vuurwerk afstak. Vervolgens wenste hij Brinkman "de kanker" en bleef hij volgens haar vuurwerk afsteken in het bijzijn van Brinkmans dochter en haar vriendin.

Daarna heeft de moeder van de jongen haar in het gezicht geslagen en tegen de grond gewerkt. De vrouw en haar zoon stompten op de voormalig presentatrice in tot een voorbijganger hen "met alle macht" van haar aftrok. Brinkmans kind en haar vriendin keken "huilend en doodsbang" toe.

Vuurwerkbom

De politie Den Haag wil niet zeggen of er aangifte is gedaan. Daar worden volgens een woordvoerder nooit mededelingen over gedaan.

In 2016 had Brinkman ook al problemen met vuurwerk. Toen belandde er zwaar knalvuurwerk op haar balkon, schreef Omroep West. Brinkman zei toen dat iemand "een vuurwerkbom naar binnen probeerde te gooien".