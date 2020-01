Radio-oeuvreprijs naar burgemeester Sjors Fröhlich

Oud-radiomaker Sjors Fröhlich krijgt de Marconi Oeuvre Award 2019. Wilfred Genee verraste hem in het programma The Friday Move op BNR Nieuwsradio.

Fröhlich was zes jaar lang hoofdredacteur van BNR. Daarvoor was hij voor de NCRV jarenlang te horen op het vroegere Hilversum 3, in journalistieke programma's en in sportprogramma's van de NOS.

Tot ieders verrassing werd hij eind vorig jaar burgemeester van de fusiegemeente Vijfheerenlanden.

Duizendpoot

De jury van de vakprijs noemt Fröhlich "een duizendpoot die zichzelf steeds opnieuw uitvindt en alle facetten van het radiovak in de vingers heeft." Verder zegt de jury: "In al zijn veelzijdigheid, creativiteit en daadkracht en bovenal met een fijn stemgeluid heeft Sjors Fröhlich een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse radio en verdient hij de oeuvre-award als geen ander".

De Marconi Oeuvre Award wordt sinds 2004 uitgereikt. De afgelopen jaren ging de prijs naar Willem van Kooten (2018), Adam Curry (2017), Tineke de Nooij (2016) en Ruud de Wild (2015).