Slachtoffer healingsessie IJzendijke gebruikte ook coke

De 34-jarige man uit Oudewater die in september overleed na een spirituele ceremonie in IJzendijke had cocaïne gebruikt voordat de sessie begon. Mogelijk is de combinatie van de drugs en ayahuasca-thee hem fataal geworden.

Op de eerste dag van de rechtszaak in Middelburg noemde de hoofdverdachte, therapeut en mede-eigenaar van de zogenaamde Iboga Farm zichzelf naïef, meldt Omroep Zeeland.

"Het is misschien naïef, maar ik wilde het goede doen, mensen helpen. Ik dacht dat ik grote risico's had uitgesloten door de manier waarop wij werken", zei de 37-jarige hoofdverdachte. Hij wordt verdacht van doodslag en het verstrekken van harddrugs.

24 uur clean

Volgens de hoofdverdachte was het slachtoffer in eerste instantie nog weggestuurd, omdat hij drugs had gebruikt. Iboga Farm vindt dat deelnemers 24 uur 'clean' moeten zijn, voordat ze mogen deelnemen aan een healingssessie die meerdere dagen duurt.

Het is niet uit te sluiten dat het slachtoffer alsnog coke had gebruikt toen hij een dag later terugkwam. Na zijn dood werden cocaïnesporen bij de man gevonden.

De man uit Oudewater raakte onwel tijdens een healingsessie op 25 september. Hij werd midden in de nacht door een aantal mensen met de auto afgeleverd bij een poliklinisch ziekenhuis in Oostburg. Vandaar werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Gent, waar hij korte tijd later overleed.

Omarming door nabestaanden

De politie hield drie mensen aan, van wie er nu twee terechtstaan. Aan het eind van de zittingsdag werd de hoofdverdachte vrijgelaten. Hij blijft verdachte, maar de rechtbank acht de kans op herhaling nihil. Toen hij naar buiten liep, werd hij omhelst door nabestaanden van de man uit Oudewater.

Zijn compagnon werd al eerder vrijgelaten. De derde man die destijds werd aangehouden was aanwezig bij de bewuste healingsessie. Hij is geen verdachte meer, maar wordt nu gezien als belangrijke getuige.

De zaak gaat begin april verder.