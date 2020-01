'Agressieve man' uit Thalys blijft langer vastzitten

De agressieve man die eergisteren werd opgepakt in de Thalys in Rotterdam, blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd, meldt RTV Rijnmond.

De 28-jarige man uit Utrecht veroorzaakte paniek toen hij in een van de rijtuigen van de snelle trein Allahoe akbar riep en mensen bedreigde. Volgens onbevestigde berichten zou hij ook mensen te lijf zijn gegaan.

Reizigers probeerden in allerijl naar een ander rijtuig te komen. Niemand raakte gewond.

Vertraging

Op het Centraal Station van Rotterdam werd de Thalys stilgezet en kon de politie de man uit de trein halen. Hij wordt verdacht van bedreiging en mishandeling.

Het ging om de Thalys die woensdag om 06.15 uur uit Amsterdam was vertrokken. De trein kon met een half uur vertraging de rit naar Parijs vervolgen.