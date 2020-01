Abdeslam vertelt in afgeluisterde gesprekken over terreurdaden Parijs

Salah Abdeslam, de enige terrorist die de aanslagen in Parijs overleefde, heeft met medegevangenen in de gevangenis van Brugge gesproken over zijn daden. Dat blijkt uit in 2016 afgeluisterde gesprekken waarover de Franse krant Le Parisien publiceert.

In de gesprekken, die zijn opgenomen door de Belgische justitie, bevestigt hij dat hij drie zelfmoordterroristen heeft geholpen. Ook beweert hij onder meer dat hij na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs naar de McDonald's is gegaan en dat hij tijdens zijn vlucht toevallig geïnterviewd is door een Belgische journalist.

Bij de aanslagen op cafés, restaurants en de concertzaal Bataclan kwamen 131 mensen en zeven mededaders om. Abdeslam had zelf ook een bomgordel om, maar door een technisch defect ging die niet af.

Proces Parijs moet nog beginnen

Hij zit momenteel een celstraf van 20 jaar uit in België voor poging tot moord met een terroristisch oogmerk voor de schietpartij die plaatsvond bij zijn aanhouding in Molenbeek in 2016. Hij moet nog voorkomen voor zijn mogelijke rol bij de aanslagen op vliegveld Zaventem bij Brussel, waarbij 35 doden en honderden gewonden vielen. Ook het proces over de aanslagen in Frankrijk bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

De terrorist beroept zich regelmatig op zijn zwijgrecht. Afgezien van een sporadische verhandeling over waarom moslimterroristen hun daden plegen, laat hij zich niet inhoudelijk uit.

Tegen medegevangenen was hij in 2016 loslippiger. Hij deelde opvallende details met Mehdi Nemmouche, die veroordeeld is voor een schietpartij op het Joods Museum van België, en tegen Mohamed Bakkali, die verdacht wordt van het geven van logistieke steun bij de aanslagen in Parijs.

Zelfmoordcommando's afgezet

Zo bevestigde hij dat hij drie zelfmoordcommando's heeft afgezet bij het Stade de France. Ook vertelde hij dat hij zijn bomgordel had afgedaan omdat die te veel opviel. "Het leek wel of ik 90 kilo woog."

Op de vlucht voor de politie belandde hij naar eigen zeggen in de Parijse buitenwijk Montrouge, waar hij de nacht doorbracht in het trappenhuis van een flat. Daar sprak hij met "jonge kinderen die joints aan het roken waren over meisjes en school", om zo op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Bij een McDonald's in de buurt haalde hij een visburger.

De dag erna reed Abdeslam langs een wegversperring, waar hij werd geïnterviewd door een Belgische journalist. Op de vraag of hij het normaal vindt dat er wegblokkades zijn, antwoordde hij: "Ja, gezien de omstandigheden vind ik dat normaal."