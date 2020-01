'SGP kon onveilig zijn, maar geen bewijs voor snoepreisjes'

De sfeer en bestuurscultuur binnen een belangrijke stichting van de SGP konden als onveilig ervaren worden. Maar voor de beschuldigingen over snoepreisjes die partijleden zouden maken, is volgens onderzoekers geen bewijs.

De SGP startte het interne onderzoek na klachten deze zomer over de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE). Een medewerker van die stichting stapte naar de vertrouwenspersoon van de partij en zei dat er sprake was van 'verbaal agressief en intimiderend gedrag' door zijn leidinggevenden. Ook zou hij na klachten hierover door het bestuur van de VOE professioneel op een zijspoor zijn gezet.

Veel van de medewerkers gevraagd

Het is volgens de onderzoekers "aannemelijk dat de sfeer en bestuurscultuur binnen VOE als onveilig ervaren kon worden; er werd veel van de medewerkers gevraagd en wie daar niet aan voldeed werd daar op niet mis te verstane wijze op aangesproken".

De medewerker sprak in zijn klacht bij de vertrouwenspersoon ook zijn twijfels uit over de activiteiten van de VOE. Die stichting, die met Nederlandse subsidies in het buitenland andere partijen moet helpen met het opzetten van een democratie, zou reizen maken die niet altijd nut hebben.

Ook elders in de partij klonk het afgelopen zomer dat de stichting VOE in de praktijk 'snoepreisjes' maakte. De onderzoekers zeggen daar geen enkel bewijs voor te hebben gevonden, de reizen zouden een 'sober karakter' hebben.

Trips naar het buitenland

Dat de voorzitter van de stichting VOE reizen maakte terwijl hij het Engels niet beheerste, werd door critici in de partij gezien als bewijs voor hun stelling dat er snoepreisjes werden gemaakt in plaats van dat de trips echt om de inhoud gingen. De onderzoekers schrijven daarover: "De voorzitter heeft inderdaad een beperkte beheersing van de Engelse taal, maar dat belemmert hem niet in zijn functioneren als voorzitter. De voorzitter reist niet vaak - de laatste vijf jaren in totaal viermaal - naar het buitenland. Er is dan altijd iemand aanwezig om hem te vertalen."

De conclusie van de onderzoekers is daarom: "Het beeld van een voorzitter die geregeld naar het buitenland reist terwijl hij daar niets te zoeken heeft, is dan ook onjuist." En zo is het beeld dat over de VOE is ontstaan in het algemeen "niet op feiten gebaseerd", menen de twee juristen die in opdracht van de SGP de zaak bekeken.

Geen klokkenluider, maar arbeidsconflict

De onderzoekers zien de medewerker met wie alles begon niet als een klokkenluider, maar vooral als een medewerker met een arbeidsconflict. Desondanks had het bestuur van VOE de klacht van de medewerker en het rapport van de SGP-vertrouwenspersoon serieuzer moeten nemen, vinden de onderzoekers. Volgens hen zijn er daarbij grote fouten gemaakt.

De onderzoekers oordelen dat de partij slecht met de kwestie is omgegaan. "Het heeft aan de kant van het hoofdbestuur ontbroken aan regie in het conflict." Ze raden bovendien aan om voortaan de benoeming van bestuursleden binnen de SGP tegen het licht te houden.

Waarnemend partijvoorzitter Van Leeuwen erkent in een reactie dat de regie beter moest: "Die bevinding moeten wij ons terdege aantrekken. Dat kan en moet anders."