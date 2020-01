'200 snelwegtunnels in Italië niet veilig'

Die tunnel blijkt nu te worden genoemd in een onderzoeksrapport dat begin november is opgesteld en dat in handen is van de kranten La Repubblica en La Stampa. Justitie liet de veiligheid van het Italiaanse wegennet onderzoeken vanwege de instorting van een brug in Genua in augustus 2018.

De tunnel in de A26 blijkt bepaald niet de enige te zijn die als onveilig is aangemerkt. Bijna 200 tunnels van minimaal 500 meter zijn niet in orde. Zo kan er sprake zijn van instortingsgevaar, wanden die afbrokkelen, lekkages, gebrekkige veiligheidssystemen, te weinig noodverlichting of ontbrekende vluchtroutes.

Autostrade per l'Italia, dat ook verantwoordelijk was voor de brug in Genua, zegt in een reactie al druk bezig te zijn om alle tekortkomingen weg te werken. In 90 procent van de gevallen is het werk gaande of al afgerond; de resterende 10 procent wordt nu aanbesteed.