Nederlandse auto verongelukt op Belgische snelweg, twee doden

Op de A12 in België, vlak over de grens bij Bergen op Zoom, is een Nederlandse auto verongelukt. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde volgens Belgische media gisteravond of vannacht, maar werd pas vanochtend bij daglicht opgemerkt. Een vrachtwagenchauffeur zag bij Zandvliet een wrak langs de weg liggen. De auto, met Nederlands kenteken, lag op zijn kop achter een pilaar van een viaduct.

De trucker belde de hulpdiensten en die stelden vast dat de twee inzittenden waren overleden. Over hun identiteit is nog niets bekend.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Mogelijk is de auto tegen de vangrail gebotst en over de kop geslagen.