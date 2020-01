Verdachte (68) van treinincident Leeuwarden is geen verdachte meer

De 68-jarige man die gisteren werd opgepakt omdat hij een verdacht pakketje had achtergelaten in de trein van Leeuwarden naar Stavoren, is gisteravond vrijgelaten.

De man is geen verdachte meer, zegt de politie bij Omrop Fryslân. Het onderzoek is gesloten.

Gisteren aan het eind van de ochtend werden het station van Leeuwarden en de directe omgeving afgesloten. In een regionale trein was volgens de politie een jerrycan met een brandbare vloeistof vastgemaakt. Kort daarna pakte de politie de 68-jarige man uit Stavoren op, nadat een ooggetuige hem had aangewezen als de dader.

Soms wat verward

Gisteravond is hij opgehaald door familie. De politie is ervan overtuigd dat hij niet de bedoeling had om iets strafbaars te doen. Bij Omrop Fryslân zegt een familielid dat hij kortgeleden een hersenbloeding had. Hij vergeet nu dingen en is soms ook wat verward. De jerrycan waar de politie het over heeft, was volgens een familielid een groot blik met oude benzine. Om te voorkomen dat er iets uit zou vallen had hij het met tape afgeplakt.