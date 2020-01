Reddingsbrigade had het veel drukker door mooi weer

De vrijwillige strandwachten van de Reddingsbrigade hebben een druk jaar achter de rug. Zij hielpen in totaal 9.180 mensen bij 9.079 acties. Het jaar ervoor, toen het ook al druk was, kwamen ze 8075 keer in actie.

Opvallend vaak moesten kitesurfers worden gered. Ook kwamen de redders vaker dan in 2018 in actie voor badgasten die gewond raakten. Vaak ging het daarbij om kwallenbeten, enkele malen waren de verwondingen levensbedreigend.

"Een toename van het aantal hulpverleningen en een verlenging van het seizoen door het goede weer; dat vraagt veel van de redders", zegt landelijk bestuursvoorzitter Leendert de Lange van de Reddingsbrigade bij NH Nieuws. Hij wijst erop dat de duizenden strandwachten langs de Nederlandse kust vrijwilligers zijn, meest studenten. Hun werk wordt betaald uit donaties, bijdrages van overheden en sponsoring.

Levensbedreigende situatie

Het is het tweede jaar op rij dat de strandwachten het druk hadden. De stijging laat zich voor een deel verklaren door het aantal keer dat een kitesurfer moest worden gered: 119 keer. Bij veertien van die reddingen was sprake van een levensbedreigende situatie. In 2018 werden 84 kitesurfers bijgestaan, van wie er vier in levensgevaar waren.

Verder kwamen de redders vorig jaar ruim 2.600 keer in actie voor verwondingen, dat is vijftien procent meer dan in 2018. In de meeste gevallen ging het om lichte verwondingen als kwallenbeten en verstuikte enkels. In negen gevallen was het letsel levensbedreigend. Er was ook een toename van het aantal tijdelijk vermiste kinderen. Dat steeg met 17 procent ten opzichte van 2018, hoewel vorig jaar bijna 250.000 gratis polsbandjes zijn verstrekt waar ouders hun 06-nummer op kunnen zetten.

Het aantal zwemmers dat moest worden gered, steeg van 250 naar ruim 300 vorig jaar.

Volgende week woensdag komt reddingsmaatschappij KNRM met jaarcijfers. De KNRM voert vooral reddingen op volle zee en open water uit.