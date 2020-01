Bijleveld: alle Nederlandse militairen in Erbil

Alle Nederlandse militairen in Irak zitten bij elkaar in de noordelijke stad Erbil. Ook de ongeveer tien Nederlanders die eerder in Bagdad gestationeerd waren, zijn naar Erbil verplaatst. Ze zijn allemaal veilig en er worden voorlopig geen trainingen gegeven, zei minister Bijleveld vanochtend voor het begin van de ministerraad.

De afgelopen dagen werd al bekend dat in verband met de gespannen situatie in het Midden-Oosten zowel de trainingsmissie in het noorden als de training van Iraakse commando's in Bagdad is stilgelegd. Er zijn zo'n 50 Nederlandse militairen in Irak.

Volgens Bijleveld zijn op de plaatsen waar de militairen verblijven genoeg schuilmogelijkheden. "We wachten nu de ontwikkelingen af en kijken ook of de commandant de trainingen weer wil hervatten." Vanwege die laatste mogelijkheid is het niet de bedoeling dat Nederlandse militairen naar huis worden teruggeroepen. "Ze blijven voorlopig daar, want uiteindelijk is hun werk ook daar."

De minister van Defensie vindt de situatie erg onzeker en onvoorspelbaar. "We hebben met zijn allen opgeroepen tot de-escalatie en dat gaat minister Blok vanmiddag ook nog weer doen met zijn Europese collega's". Bijleveld hoopt dat na de toespraak van president Trump, woensdag, de situatie iets rustiger wordt.