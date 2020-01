Boeing-medewerkers waren al vroeg bezorgd over 737 MAX

Medewerkers van Boeing hadden al in een vroeg stadium sterke twijfels over de veiligheid van het vliegtuigtype 737 MAX, waarvan later twee toestellen zouden neerstorten. Dat blijkt uit honderden interne berichten die de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft vrijgegeven.

In de chats en e-mails wordt onder meer gesproken over problemen met de vluchtsimulator. "Ik zou mijn familie niet meesturen in een toestel waarmee met een MAX-simulator is geoefend", schrijft een medewerker in een bericht, dat wordt beaamd door iemand anders. "Dit vliegtuig is ontworpen door clowns die op hun beurt worden aangestuurd door apen", schrijft een ander.

Uit sommige berichten komt ook naar voren dat Boeing wilde voorkomen dat piloten een verplichte simulatortraining moesten doorlopen om met het nieuwe toestel te vliegen. De leiding zou dat niet nodig vinden omdat de besturing van de 737 MAX niet veel verschilde van die van zijn voorganger.

Ook zouden er pogingen zijn gedaan om de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA te misleiden door informatie achter te houden.