Belgische buschauffeur in kritieke toestand na aanval bij station

Een Belgische buschauffeur is gisteren in de buurt van Antwerpen zeer ernstig gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man. Hij is tien keer gestoken. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zijn de verwondingen levensbedreigend.

De 58-jarige chauffeur van vervoerbedrijf De Lijn was onderweg van Boom naar Lier. Bij het station van Kontich hield hij even na 17.00 uur een korte rookpauze. Terwijl hij met een meisje stond te praten, werd hij volgens het OM ineens aangevallen door een man. Vermoedelijk gebruikte die daarbij een mes.

In shock

Na de aanval ging de chauffeur verder met zijn rit, zegt het OM. "Mogelijk verkeerde hij in shock en zette hij zijn rit voort richting Lier. Pas in de remise had hij in de gaten dat hij steekwonden had opgelopen en belden zijn collega's de politie."

In het ziekenhuis bleek dat hij tien steekwonden had opgelopen, in de buikstreek, ter hoogte van de hals, in het rechterbovenbeen en in de armen. Vanwege de ernst van zijn verwondingen kon de politie maar kort met hem spreken.

De dader sloeg na de aanval op de vlucht en is nog niet gepakt. Tegen Belgische media zegt het OM dat zijn identiteit nog niet bekend is. Ook is zijn motief onduidelijk. De bus is op sporen onderzocht.