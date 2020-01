Iran aan VS en Canada: bewijs maar dat toestel is neergehaald door raket

Iran roept de VS en Canada op om bewijzen te leveren voor de bewering dat een Iraanse raketafweerinstallatie een Oekraïens passagiersvliegtuig heeft neergehaald. Het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit verwerpt de beschuldiging dat zijn land het toestel uit de lucht heeft geschoten.

"Wat voor ons duidelijk is en wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat geen raket het vliegtuig raakte," zei Ali Abedzadeh op een persconferentie. "Als ze echt zeker zijn, moeten ze hun bevindingen aan de wereld komen tonen."

De Boeing 737 van Ukraine International Airlines was woensdag net vertrokken van de luchthaven van Teheran voor een vlucht naar Kiev. Vlak na het opstijgen stopte het vliegtuig met het doorgeven van data en niet lang daarna stortte het neer. Alle 176 inzittenden, onder wie 82 Iraniërs en zeker 63 Canadezen, kwamen om het leven.

Gisteren zei de Canadese premier Trudeau dat er bewijs is dat het vliegtuig is geraakt door een Iraanse raketafweerinstallatie. De premier baseert zich op informatie van verschillende inlichtingendiensten.

De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat niet wordt uitgesloten dat de Boeing is neergehaald door een Iraanse raket, "maar dat dat nog niet is bevestigd". Zelensky belt vandaag met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid vragen hoe sterk het bewijs is van de Amerikanen dat het vliegtuig door een raket is neergehaald.