Wekdienst 10/1: klimaatdemonstraties in Australië en kabinet praat over vuurwerk

In 2018 ging zijn foto viral: de ingevroren ijsvogel in Oostzaan. De 14-jarige Christoph maakte een foto van de vogel die bevroren was onder het ijs. Het beestje werd een tijd lang in een speciale vries-vitrine tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Maar het ijs werd te slecht en inmiddels is het dier ontdooid. De vogel is vanaf vandaag weer te zien in het museum, maar dan opgezet.