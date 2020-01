Tientallen Angolezen omgekomen door overstromingen

In Angola zijn zeker 41 mensen omgekomen door overstromingen na hevige regenval. Meer dan duizend huizen kwamen onder water te staan en honderden daarvan zijn onbewoonbaar. Ook in hoofdstad Luanda kwamen straten blank te staan.

Het grootste deel van het Afrikaanse land heeft last van overstromingen nadat het begin deze week flink had geregend. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn in sommige gebieden de elektriciteit en de drinkwatertoevoer afgesloten. Oogsten en infrastructuur, zoals een aantal bruggen, zijn verwoest.

In totaal zijn meer dan 2000 gezinnen getroffen door de watersnood, zei de minister.