Schip dat oliespoor achterliet op IJssel opgespoord

Rijkswaterstaat heeft het schip opgespoord dat begin december een kilometerslang oliespoor achterliet op de IJssel. De verantwoordelijke schipper is verhoord en er is een proces-verbaal opgemaakt.

Het oliespoor op de rivier tussen Deventer en Zutphen werd door een visser gemeld. Rijkswaterstaat startte daarna meteen een onderzoek naar wat er op het water dreef. Het bleek te gaan om olie uit de machinekamer van een schip. Deze zogeheten bilge-olie is een mengsel van verschillende soorten olie, water en schroefasvet.

Om te achterhalen waar de olie vandaan kwam, nam Rijkswaterstaat monsters bij verschillende schepen. Bij een van die schepen werd een match gevonden, meldt RTV Oost.

Lekkage

De schipper is inmiddels verhoord. "Hij gaf aan dat hij dacht een lekkage te hebben en is vervolgens gaan pompen, waardoor de olie in de IJssel terecht kwam", aldus Rijkswaterstaat. Het Openbaar Ministerie beslist nu of de schipper vervolgd gaat worden. Rijkswaterstaat zal in ieder geval de kosten van het onderzoek op de schipper verhalen.