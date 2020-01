Brabantse festivals gaan rokers harder aanpakken

Festivals in Brabant gaan bezoekers die in tenten roken voortaan harder aanpakken. Na een waarschuwing kunnen rokers zelfs van het festival worden gestuurd, meldt festivalcollectief Front of House, dat vandaag een campagne is begonnen om het bewustzijn bij bezoekers te vergroten.

Het is verboden om te roken in de horeca. Daar vallen festivaltenten waar alcohol wordt geschonken ook onder. Toch gebeurt het roken in tenten op grote schaal.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deelt hiervoor flinke boetes uit aan organisaties. Die boetes kunnen oplopen tot 13.500 euro per tent. "We gaan dus strenger optreden want inmiddels is het bij iedereen wel bekend dat roken in de tent niet mag. In kroegen doen mensen het ook niet meer, dus nu de festivaltent nog", vertelt woordvoerder Caily Mikkers aan Omroep Brabant.

Naar huis sturen

Met de campagne 'No Smokey' willen de festivals die zijn aangesloten bij Front of House bezoekers alvast voorbereiden op het nieuwe beleid. Met zinnen als "roken in tenten is dodelijk voor evenementen"en "vanaf 2020, elke tent rookvrij" hopen ze dat bezoekers rekening houden met de negatieve gevolgen voor de festivals.

Maar hoe voorkom je dat van de tienduizenden bezoekers op een festival er niet eentje op de verkeerde plek een sigaret opsteekt? Het blijft voor veel organisaties een lastig probleem. "Als iemand door een beveiliger wordt aangesproken op roken in de tent en de beveiliger draait zich om, steekt er wel weer iemand anders een sigaret op."

De maat is nu vol, vinden de festivalorganisaties. Bezoekers die na een waarschuwing toch roken in de tent, kunnen naar huis worden gestuurd. "Dat is naar, maar nodig", zegt Mikkers. "De kosten zijn niet meer te behappen."