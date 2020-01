Ouders stoppen met pleegzorg: 'Het voelt te zwaar voor wat je kan'

Soorten pleegzorg

Pleegzorgen kan op verschillende manieren. Zo kunnen pleegouders kinderen korter dan een jaar opvangen, of tot het kind volwassen is. Ook deeltijdpleegzorg is mogelijk. Een kind wordt dan een paar uur of meerdere dagen per week opgevangen door een gastgezin.

Voor al die groepen bleek uit het onderzoek dat problemen met de zorg de belangrijkste reden was om te stoppen. Andere redenen die ouders opgaven, waren onder meer een slechte relatie met de biologische ouders, en de impact die de zorg had op hun hele gezin.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dat het onderzoek mede hielp uitvoeren, herkent de zorgen van de pleegouders. "We weten al langer dat het niet altijd lukt om pleegouders de juiste begeleiding te geven", zegt onderzoeker Stefanie Abrahamse. "Door het groeiende beroep op pleegzorg is extra hulp niet altijd op het goede moment beschikbaar."

Weinig nazorg

Ook signaleert het NJi dat het vaak nog misgaat in de nazorg bij gezinnen. Dat is volgens Abrahamse wel heel belangrijk. Een kind opnemen in je eigen gezin, brengt namelijk veel veranderingen met zich mee, vertelt de onderzoeker. "Gaat een kind bovendien ongepland of onverwachts weg, dan kunnen pleegouders dat als verlies of rouw ervaren."

Ook binnen gezinnen zelf kan er na de pleegzorg veel veranderd zijn. Abrahamse: "De spanningen zijn vaak hoog opgelopen, de relatie tussen pleegouders onderling kan door de hele situatie ook verslechterd zijn. Maar als het kind weggaat, zijn deze problemen bij het gezin niet ineens weg."

Volgens Abrahamse ligt er een taak bij gemeenten, pleegzorgaanbieders en professionals in de jeugdzorg om meer in pleegzorg te investeren. "Als kinderen niet thuis kunnen wonen, willen we graag dat ze in gezinsvorm opgenomen worden. Maar dat vraagt wel veel van de pleegzorgsector en van de pleegouders zelf."