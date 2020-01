Landelijk vuurwerkverbod lijkt kwestie van tijd, maar op wat precies?

Afgelopen jaarwisseling zorgden cakeboxen (een grote doos of pot waar siervuurwerk uitschiet), single shots (een kleine mortier) en vuurpijlen voor de meeste verwondingen, zo blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van VeiligheidNL. Maar dat is niet het enige vuurwerk dat gevaarlijk is. Zo waren sterretjes bij de jaarwisseling ervoor verantwoordelijk voor 11 procent van al het letsel bij de huisartsenposten.

'Cultuuromslag'

"Ik denk dat een verbod op knalvuurwerk en pijlen zeker kan helpen, want elk slachtoffer minder is winst", zegt onderzoeksmanager Birgitte Blatter van VeiligheidNL. "Maar het kan ook een druppel op een gloeiende plaat zijn als mensen dan naar andere, ook gevaarlijke of nog gevaarlijkere typen vuurwerk grijpen."

"Als je echt een cultuuromslag wil, dan zou een totaalverbod beter zijn. Wel is er meer onderzoek nodig of mensen zullen blijven afsteken als het verboden is."

Deze man raakte afgelopen jaarwisseling gewond aan zijn oog, maar hij blijft een voorstander van vuurwerk: