Interpol zoekt gestolen Friese apenschedel

Interpol is op zoek naar een orang-oetanschedel uit Friesland. De schedel, gestolen uit Natuurmuseum Fryslân, is te zien op een lijst met gestolen kunstwerken die het meest gezocht worden door de internationale politie-organisatie. Tot grote verrassing van het museum, die niets wist van de plaatsing van Interpol.

"Het overviel me dat er zo veel belangstelling was voor de schedel", zegt conservator Peter Koomen tegen Omrop Fryslân. "Ik had geen idee dat Interpol er internationale bekendheid aan zou geven." Afgelopen zomer ontdekte het museum dat er een paar schedels uit een vitrine waren verdwenen.

"De diefstal is op een vrije sluwe manier gedaan", zegt Koomen. "In de vitrine lag een hele rij schedels en daar is de orang-oetanschedel samen met een andere schedel tussenuit gehaald. De andere schedels zijn daarna een beetje verschoven, dus het viel niet meteen op dat we twee schedels misten." Het is ook niet duidelijk wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden.

'Het is net wat de gek er voor geeft'

De schedel is een paar jaar geleden samen met andere apenschedels geschonken aan het museum. Ze hoorden bij een verzameling van een particulier. "De persoon werkte begin vorige eeuw in Indonesië en die heeft de schedels als souvenir mee naar huis genomen."

Erg bijzonder is de schedel volgens Koomen niet. "Je hebt mensen die schedels verzamelen, dus die hebben mogelijk wel interesse in zo'n schedel. Het is net wat de gek er voor geeft", zegt hij. "Als je een oerang-oetanschedel in je verzameling wilt hebben dan is daar nu lastig aan te komen aangezien het een beschermde diersoort is. Er is dus geen legale handel in."

Intussen heeft het museum maatregelen getroffen om het museum beter te beveiligen. Zo was het slot op de vitrine vrij makkelijk open te krijgen maar dat heeft het museum ondertussen aangepast.

Vaas en zadeltas

Naast de Friese schedel staan er nog vijf gezochte kunstvoorwerpen op de poster, zoals een Japans schilderij, een Zwitserse vaas en een zadeltas uit Argentinië. Alle voorwerpen zijn opgenomen in de internationale databank over gestolen kunst van Interpol.